Il Comune di Soliera e la Fondazione Campori partecipano alla sedicesima edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con una produzione inedita dedicata alla ricerca di Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani, protagonista della mostra Arnaldo Pomodoro. {sur}face, e autore dell’Obelisco per Cleopatra, concesso in comodato d’uso gratuito triennale dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro e già parte del contesto urbano.

Il progetto si concretizzerà in una video-performance che sarà trasmessa in anteprima sabato 5 dicembre sul sito web www.solieracastelloarte.it e sui canali social del Castello dell’Arte (Facebook e Instagram).

L’esposizione Arnaldo Pomodoro. {sur}face, promossa dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando straordinario per la rivitalizzazione dei centri storici, è prodotta da All Around Art in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano.

Realizzata con il supporto di Le Gallerie Shopping Center (main sponsor), Esselunga e Granarolo, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da All Around Art con testi di Arnaldo Pomodoro e Lorenzo Respi e ricco apparato iconografico.

Per informazioni: Fondazione Campori (059.568580, info@fondazionecampori.it, www.fondazionecampori.it, www.solieracastelloarte.it).