Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse moderate e probabili nevicate a quote prossime alla pianura sul settore occidentale e collinari su quello centrale. Non si escludono temporanei fenomeni di neve o pioggia mista a neve in pianura fino al bolognese. In serata fenomeni in attenuazione sul settore occidentale della regione. Temperature: minime stazionarie sulle pianure centro-occidentali comprese tra 0°C e 2°C, comprese invece fra 3°/5°C sulla Romagna e fascia costiera; massime in diminuzione sui settori centro-occidentali con valori tra 1°C e 3°C ed in lieve aumento su Romagna e fascia costiera, comprese tra 6°C e 9°C. Venti: da moderati a localmente forti tra est e nord-est sulle pianure nord-orientali, fascia costiera, mare e sul crinale appenninico occidentale; tra deboli e moderati intorno a ovest o nord-ovest sulle rimanenti aree. Tendenza a diminuire di intensita’ in serata sul settore centro-occidentale della regione. Mare: molto mosso, localmente e temporaneamente agitato al largo nella prima parte della giornata.

(Arpae)