Ieri sera, verso le ore 23:00, i carabinieri della Stazione di Concordia sulla Secchia hanno proceduto al controllo di un’autovettura Audi con a bordo due persone, una di nazionalità rumena ed una italiana, provenienti dalla provincia di Brescia. I due sono stati sanzionati per violazioni alle disposizioni anti contagio. Una delle due, un uomo, è stato anche denunciato per in ottemperanza dei provvedimenti dell’Autorità, avendo in corso un provvedimento di divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza.

L’altro ieri il Mirandola, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio notturno esterno, hanno controllato un’autovettura in transito in quel comune con abbordo quattro persone di cittadinanza cinese. I quattro, privi di un legittimo motivo per circolare in quell’arco orario, sono stati sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione del contagio.