Nei giorni scorsi 3 neo ispettori e 5 nuovi finanzieri, che hanno completato con successo i rispettivi corsi di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila e presso le Scuole Allievi Finanzieri di Predazzo e di Bari, sono stati destinati al Comando Provinciale di Reggio Emilia. Le nuove Fiamme Gialle, di età compresa tra i 23 e i 28 anni, sono state accolte dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Edoardo Moro, per essere destinate ai reparti operativi, allo scopo di colmare il deficit da turn over innescato dal fisiologico congedo del personale “più anziano”: i militari sono stati inseriti nell’organico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo di Reggio Emilia e della Tenenza di Guastalla.

Nella mattinata di ieri, i neo finanzieri hanno prestato in forma solenne il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, nel corso di una sobria cerimonia, presieduta dal Comandante Provinciale e tenutasi nel rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. Nel corso della medesima cerimonia, il Comandante Provinciale ha consegnato, altresì, i brevetti ai militari decorati della “Croce per anzianità di servizio”, onorificenza di alto valore simbolico, conferita a coloro che hanno compiuto nel Corpo almeno 16 anni di servizio e che rappresenta un virtuoso esempio di abnegazione per i giovani finanzieri. L’arrivo delle nuove Fiamme Gialle assicura nel territorio di questa provincia un rinnovato impulso all’esecuzione di tutte le missioni istituzionali di competenza del Corpo, a garanzia della legalità economico-finanziaria.