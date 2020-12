L’assessore alla cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore ha voluto ringraziare Claudio Longhi, che da oggi, 1 dicembre 2020, dirige il Piccolo Teatro di Milano, per il lavoro svolto alla guida di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Di seguito la dichiarazione dell’assessore:

“Vorrei esprimere un sincero ringraziamento a Claudio Longhi per il prezioso contributo che ha dato al sistema culturale della città. Negli anni in cui ha operato a Bologna, ha condiviso con il Comune di Bologna e realizzato attraverso i teatri che ha rappresentato, l’idea di un teatro aperto e inclusivo. Un teatro che esce dalle proprie mura e si relaziona con il territorio, assorbendone le energie propositive e restituendole generosamente alla città. Tutto questo, mettendo sempre la qualità del lavoro al primo posto.

Auguro il meglio a Claudio per la sua nuova avventura, certo che la affronterà con la professionalità che lo contraddistingue”.