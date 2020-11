Il Rettore Francesco Ubertini e il Presidente Massimo Bucci hanno firmato un nuovo accordo quadro di cinque anni, per continuare a portare avanti una collaborazione già attiva da alcuni anni. L’intento è quello di sviluppare nuovi progetti e ampliare gli ambiti e le attività di interesse.

Il nuovo accordo prevede, infatti, collaborazioni in ambito di ricerca per lo sviluppo di progetti, bandi e programmi, assegni e borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, borse di Dottorato, creazione e accesso condiviso a infrastrutture di ricerca e laboratori comuni, promozione di iniziative di divulgazione dei risultati della ricerca.

“Negli scorsi anni sono stati attivati più di 30 tirocini formativi, molteplici progetti di ricerca commissionata che hanno coinvolto cinque diversi dipartimenti e centri interdipartimentali e dai quali sono derivate pubblicazioni scientifiche che hanno coinvolto più di dieci gruppi di ricerca. Eccellente anche la capacità di attrarre finanziamenti sia a livello europeo (progetto CARIM) che nazionale e regionale” – afferma il Rettore Francesco Ubertini.

“Grazie alle collaborazioni pregresse – aggiunge il Presidente Bucci – le aziende parte del gruppo Bucci hanno rafforzato la collaborazione con il mondo della ricerca e dell’innovazione e aumentato la partecipazione di studenti e ricercatori nelle attività di innovazione e sviluppo”.

L’accordo prevede, inoltre, la possibilità di collaborazioni in ambito didattico come l’organizzazione congiunta di attività formative e l’organizzazione e la partecipazione ad eventi di orientamento, tirocini e stage rivolti agli studenti universitari per un primo contatto con il mondo del lavoro.