Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel canale parallelo a via Vallicella a San Felice sul Panaro per un cane bloccato nel fango. Uno dei Vigili messo in sicurezza con una fune ha raggiunto l’animale e non senza fatica lo ha estratto dal profondo pantano e portato in salvo.



