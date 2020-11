La Direzione dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia invita i cittadini della provincia a diffidare delle persone che, qualificandosi come dipendenti ospedalieri, avanzino telefonicamente richieste di offerte in denaro a favore degli ospedali e/o dell’Azienda Sanitaria e/o di progetti collegati a qualche specifica patologia. In questi giorni, in particolare, sono state segnalate richieste telefoniche di denaro.

Si ricorda che nessuna delle iniziative benefiche a favore degli ospedali dell’Azienda prevede raccolta di fondi da parte di singoli, ma tutte sono inquadrate all’interno di eventi pubblicizzati in maniera adeguata attraverso i canali ufficiali aziendali e i mezzi di comunicazione locali. Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi agli Uffici Relazioni con il pubblico: https://www.ausl.re.it/ufficio-relazioni-con-il-pubblico