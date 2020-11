Inizialmente sereno o poco nuvoloso, con foschie dense e banchi di nebbia, specie sulle pianure e vallate appenniniche occidentali. Già nel corso della mattinata aumento della nuvolosità a partire da ovest e dal tardo pomeriggio primi fenomeni sui rilievi centro-occidentali, in intensificazione in serata e graduale estensione alle pianure. Nevicate inizialmente intorno a 500 metri, ma con quota in calo nel corso della notte.

Temperature: minime stazionarie intorno a 0°/1°C nei capoluoghi delle pianure interne, con valori sottozero nelle aree extraurbane con gelate diffuse e tra 1°C e 3°C lungo la fascia costiera. Massime in lieve calo, generalmente comprese tra 5°C e 7°C. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da nord-est e a rinforzare in serata sui rilievi centro-occidentali e sul settore nord-orientale. Mare: al mattino poco mosso sotto costa, mosso al largo ma in graduale attenuazione. Nuovo aumento del moto ondoso in serata.

(Arpae)