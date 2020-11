Poco prime delle 23.00 di ieri 29 novembre, su richiesta giunta al 112 da parte di un residente, i carabinieri della stazione di Rubiera sono intervenuti in via Torino dove un incendio interessava il capannone della ex Giorgi Casa. L’incendio, che ha interessato una parte del capannone al cui interno non vi risultavano persone, è stato domato dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia. Al termine delle operazioni di spegnimento gli operanti eseguivano un primo sopralluogo tecnico che però non ha permesso di accertare le esatte cause dell’incendio, le cui origini sono ancora al vaglio. I danni sono in corso di quantificazione.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013