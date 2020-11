Una donna ha perso la vita questa mattina a seguito di un incendio che ha interessato la sua abitazione in via Fratelli Cervi ad Ozzano dell’Emilia. Erano le 06:45 quando i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre più due autobotti in appoggio per l’incendio dell’appartamento. Il fuoco e il fumo avevano invaso i locali dell’abitazione. La donna all’interno è stata soccorsa immediatamente dai pompieri e dal 118: portata sul terrazzo le sono state praticate le manovre di rianimazione. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche il funzionario di servizio. Diversi danni, specialmente a causa del fumo. Presenti, oltre a 118 e 115, anche i carabinieri con i reparti scientifici insieme al nucleo territoriale d’investigazione antincendio dei Vigili del fuoco.



