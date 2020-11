Domani, martedì 1 dicembre ricorre la ‘Giornata mondiale per la lotta all’Aids’: per questa occasione, il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, la Fondazione per lo Sport e il Gruppo interistituzionale del quale fanno parte diversi servizi pubblici e associazioni di volontariato, promuove una serie di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’infezione da Hiv e delle malattie sessualmente trasmissibili. Numerose le società sportive coinvolte nell’iniziativa: Pallacanestro Reggiana, A. C. Reggiana, Gramsci Pool Volley, Volley Tricolore Reggio Emilia, Rugby Reggio, Reggio Emilia calcio a 5, Club Scherma koala, Reggiana Nuoto.

A fare da testimonial alla campagna di sensibilizzazione saranno le sportive e gli sportivi delle società coinvolte che – non potendo manifestare “in campo” il proprio sostegno alla manifestazione a causa delle limitazioni legate al Coronavirus – prenderanno parte ad un videoclip di sensibilizzazione e informazione che sarà diffuso sui rispettivi canali social, al quale parteciperà anche il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. In particolare, i protagonisti di questo filmato saranno Paolo Rozzio della A. C. Reggiana, Simone Scopelliti del Volley Tricolore, Filippo Franceschetti della Reggiana Nuoto, Aurora Viappiani del club Scherma Koala, Edinho del Reggio Emilia Calcio a 5, Benedetta Puglisi della Gramsci Pool Volley, Davide Rimpelli del Valorugby Emilia e Mouhamet Diouf della Pallacanestro Reggiana. Sarà questo un modo per richiamare l’attenzione sulla necessità di proteggersi e praticare sesso sicuro, un invito a promuovere comportamenti responsabili per prevenire l’Aids e le malattie sessualmente trasmissibili. Il coinvolgimento delle realtà sportive cittadine è un modo per raggiungere e sensibilizzare fasce ampie di popolazione, in particolare quelle più giovani, indipendentemente da provenienza, orientamento sessuale, presenza o assenza di disabilità, promuovendo comportamenti sicuri e stili di vita corretti. Tutto ciò grazie all’impegno e alla sensibilità che le realtà sportive hanno manifestato, confermando il loro impegno per l’intera comunità e per lo sport quale opportunità per veicolare messaggi di forte rilievo sociale.

“Prevenzione e informazione sono due parole fondamentali per la prevenzione dell’Hiv e delle malattie sessualmente trasmissibili – dice l’assessora alle Pari Opportunità Annalisa Rabitti – Con questa nuova campagna di sensibilizzazione, che nasce da un lavoro sinergico di tutti i soggetti presenti nel Tavolo interistituzionale e che ancora una volta vede in prima linea gli sportivi reggiani, ci rivolgiamo non soltanto ai giovani, ma alle persone di tutte l’età, per richiamarle ad una riflessione sulla consapevolezza e la responsabilità attraverso comportamenti consapevoli, come fare il test e l’uso del preservativo in modo costante e attento in caso di rapporti non sicuri poiché è possibile avere una vita sessuale appagante senza mettere a rischio la propria salute e quella delle altre persone. Proteggetevi sempre, fatelo per salvaguardare voi stessi e gli altri”.

Oltre al videoclip, si svolgerà una campagna di comunicazione social alla quale prenderanno parte i rappresentanti della Giunta, i consiglieri e le consigliere comunali che, insieme ai soggetti che compongono il Tavolo interistituzionale, realizzeranno una foto mostrando un pensiero o una frase sul tema della prevenzione: fil rouge della campagna sarà l’hashtag #hivnonvainquarantena.

Da martedì 1 dicembre, inoltre, sul sito della Biblioteca Panizzi (via Farini), all’interno della sezione ‘consigli di lettura per tutti’, sarà disponibile una vetrina tematica online permanente con libri e film sui temi Aids e prevenzione.

Anche le Farmacie comunali riunite (Fcr), come negli anni passati, aderisce alla ‘Giornata mondiale per la lotta all’Aids’: dal 26 novembre distribuiscono spillette con il fiocco rosso.

Inoltre, tra le iniziative di sensibilizzazione e informazione dei soggetti del Tavolo interistituzionale, martedì 1 dicembre, alle 21.30, in diretta online sulla piattaforma zoom, Arcigay Gioconda dedicherà un incontro alle infezioni sessualmente trasmissibili, invitando specialisti dell’Ausl di Reggio emilia che risponderanno alle domande delle persone Lgbti+ presenti.