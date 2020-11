Due anziani coniugi sono stati trovati morti ieri sera nella loro casa a Bologna, dove vivevano da soli. I corpi, lui 83 anni e lei 79 – come riporta il Resto del Carlino – erano in avanzato stato di decomposizione; si presume che siano morti da una decina di giorni.

La coppia, che non aveva figli, viveva in un appartamento del quartiere Bolognina, nella prima periferia.

Un nipote, che da giorni non aveva loro notizie, allarmato perché non rispondevano al telefono, ha chiamato i soccorsi. Ieri sera i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento trovando il corpo della donna in cucina e quello del marito in camera da letto. Sul caso indaga la polizia, che non esclude alcuna ipotesi sulla causa della morte. Si attende qualche risposta dai rilievi della scientifica e dall’esame sui corpi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013