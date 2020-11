In previsione delle precipitazioni nevose previste nei prossimi giorni, è attivo il piano di emergenza per lo sgombero della neve del Comune di Fiorano Modenese.

Il “Piano Neve” per la stagione invernale 2020-2021 ricalca quello dello scorso anno con la possibilità per ogni cittadino di verificare la posizione dei mezzi spalaneve in tempo reale, grazie al localizzatore Gps installato.

Sono una ventina i mezzi pronti a intervenire per il servizio comunale di sgombero neve, spargimento sale, stoccaggio e coordinamento a Fiorano Modenese.

Sono già stati predisposti i percorsi di pulizia delle strade, gli interventi riguarderanno dapprima le strade principali, alle quali seguiranno quelle secondarie di quartiere e solo successivamente le altre aree pertinenziali.

Su ogni mezzo impegnato nelle operazioni di pulizia delle strade sono installati dispositivi GPS di tracciamento, al fine di una miglior efficienza e coordinamento. E’ possibile seguire la movimentazione dei mezzi sull’home page del sito www.fiorano.it, cliccando il bottone ‘Piano Neve’.

Gli interventi sono modulati in base alle diverse condizioni meteo suddivise in cinque livelli. Nel caso di ghiaccio sul manto stradale o di leggera nevicata usciranno i mezzi spargisale dando la priorità alle zone più soggette a gelate: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti particolarmente pendenti. Prima dell’apertura di scuole e edifici pubblici, verranno sparsi sale, sabbia, segatura per garantire l’accessibilità.

Se la neve lascia un leggero strato a terra, compreso nei 5 centimetri, escono i trattori con lama per eseguire un passaggio nei tratti collinari e nella viabilità principale: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti particolarmente pendenti. In caso di nevicata maggiore, lo sgombero della neve avviene su tutto il territorio con successiva uscita dei mezzi spargisale e spalatura manuale per gli edifici principali.

In base alla situazione meteo si valuterà l’opportunità di eseguire la rimozione della neve dalle aree mercatali e dai parcheggi delle scuole.

È importante che anche i cittadini facciano la loro parte. Tra le buone prassi da seguire, previste dal regolamento comunale, si ricordano le più importanti: i marciapiedi davanti alle abitazioni dovranno essere liberati dalla neve e dal ghiaccio da parte dei frontisti, cercando di non ammassare la neve ai margini esterni degli stessi marciapiedi, di non spargerla sulla strada o di ostruire caditoie e tombini e anche evitare di accumularla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Rimuovere la neve accumulata sulle tettoie e parti sporgenti sulla pubblica via; abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle gronde; spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si prevede gelo; aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali su tutto il fronte dello stabile. Altro comportamento fondamentale è quello di rimuovere tempestivamente i veicoli che intralciano i mezzi spazzaneve, evitando la sosta degli automezzi nelle strade a carreggiata ridotta. Sugli automezzi devono essere poi montate gomme adeguate per evitare incidenti.

I cittadini iscritti possono anche essere informati in tempo reale di eventuali emergenze, sospensione dei servizi e chiusure delle scuole attraverso il sistema di messaggistica gratuito ‘Alert System’. La registrazione è possibile dalla home page del sito del Comune di Fiorano Modenese.