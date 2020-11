E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani 1 dicembre, dalle ore 8. 45 alle ore 14, ha pianificato un intervento programmato nel comune di Novellara, finalizzato all’attività del taglio piante ad alto fusto, rami e arbusti che possono entrare in contatto con le linee elettriche e che, se non effettuato, provocherebbe disservizi elettrici non programmati e più estesi come durata e numero di clienti coinvolti.

Le vie interessate (non sono riportati i civici) sono: via san michele, strada boschi, strada casino sopra, via sbarra, via pennella, strada vittoria, via serravalle.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.