Ieri sera i carabinieri di Carpi hanno sanzionato, ai sensi delle attuali norme emanate al fine di contenere la diffusione del Covid 19, un commerciante trentenne pakistano residente in città poiché, in qualità di titolare di un negozio di vendita di generi alimentari sito in Corso Fanti, ha omesso di esporre all’ingresso dell’esercizio il cartello con il numero massimo di persone ammesse all’interno.

Stanotte, sempre i carabinieri della Compagnia di Carpi, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale hanno fermato un cittadino tunisino diciannovenne, residente a Mirandola poiché, dopo aver ignorato l’alt dei militari operanti, ha tentato di fuggire e sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per qualche chilometro durante il quale l’uomo ha messo numerose volte in pericolo passanti ed altri utenti della strada. Il giovane è stato tuttavia raggiunto, bloccato e identificato. E’ stato accertato che aveva guidato il veicolo pur sprovvisto di patente, motivo per cui l’autovettura gli è stata sequestrata. Nell’occasione gli sono state elevate anche sanzioni amministrative per aver violato il divieto di mobilità da un comune diverso da quello di residenza.