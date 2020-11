E’ stato fermato alla guida della sua auto e trovato con alcune dosi di eroina e per questo portato in caserma dove è stato colto da un infarto venendo soccorso dai carabinieri che hanno allertato il 118. Condotto in ospedale a Guastalla è stato trasferito d’urgenza al Santa Maria Nuova per essere sottoposto a un intervento chirurgico, dove ora si trova ricoverato. Chissà cosa poteva accadergli se l’infarto l’avesse colpito mentre guidava l’auto.

E’ accaduto l’altro pomeriggio quando i carabinieri della stazione di Novellara durante l’attività di controllo del territorio intimavano l’alt a un’autovettura Fiat Punto condotto dal 55enne abitante nel mantovano. Terminate le procedure di identificazione e considerata la visibile preoccupazione trapelata dal volto dell’uomo militari approfondivano i controlli che consentivano di rinvenire in sua disponibilità due dosi di eroina già confezionate e pronte allo spaccio unitamente a un centinaio di euro in contanti. Condotto in caserma l’uomo lamentava dolori al petto per cui i militari allertavano il 118 che inviava i soccorsi in caserma. L’uomo era stato colto da infarto per cui dall’Ospedale di Guastalla veniva trasferito a quello di Reggio Emilia dove ora si trova ricoverato fuori pericolo dopo essere stato sottoposto a intervento. Nel frattempo le indagini dei carabinieri di Novellara rilevavano la detenzione ai fini di spaccio: venivano rintracciati alcuni clienti del 55enne che sentiti dai militari confermavano che l’uomo era un loro fornitore di eroina. Accertati i fatti per il 55enne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.