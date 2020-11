Questa settimana EMA ha ricevuto dall’Associazione Calcio CASALGRANDE, nella persona del Presidente Campioli Guido Ivan, e dal Gruppo Sportivo Dilettantistico BOYS CASALGRANDE, nella persona della Presidente Perini Silvana, un’importante donazione economica per acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale, attrezzatura fondamentale per poter operare in sicurezza.

“A nome del Consiglio Direttivo e di tutti i Volontari EMA un grazie di cuore per la donazione ricevuta, esempio di come le associazioni, unite, possono aiutare concretamente la collettività!”