Cielo generalmente molto nuvoloso con foschie dense e locali banchi di nebbia al mattino più probabili lungo l’asta del Po e nelle valli appenniniche. Possibilità di isolate, brevi, deboli precipitazioni al primo mattino, lungo i rilievi occidentali e dalla sera sul settore centro-orientale. Quota neve attorno a 1800/1900 metri. Temperature: minime in lieve flessione comprese tra 2 gradi dei centri urbani occidentali e 5/7 gradi della costa; valori attorno allo zero nelle aree di aperta campagna. Massime tra 8 e 10 gradi. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi lungo la costa e il mare. Mare: poco mosso o quasi calmo in giornata. Moto ondoso in locale aumento dal pomeriggio, al largo.

(Arpae)