A partire da lunedì 30 novembre e fino a venerdì 4 dicembre, salvo avverse condizioni metereologiche, sono in programma i lavori di manutenzione straordinaria del tratto stradale in Via Abetone Superiore all’altezza del civico n. 37. Per eseguire i lavori in piena sicurezza sarà necessario istituire il restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile.



