Da martedì 1 a giovedì 24 dicembre, sempre alle ore 17,30, la pagina Facebook del Teatro Asioli di Correggio (https://www.facebook.com/teatroasioli) regala al pubblico di bambini e famiglie uno speciale Calendario dell’Avvento: La conta di Natale 2020, dedicato spettatori dai 3 agli 8 anni di età, è una serie di 24 video-storie, di 5 minuti l’una, appositamente realizzate da Claudio Milani insieme a Elisabetta Viganò della compagnia di teatro per ragazzi Momom. Ogni giorno Claudio aprirà una finestrella e – insieme a pupazzi, disegni e marchingegni quasi magici – porterà sullo schermo una storia, un gioco o un’avventura che grandi e piccoli potranno vivere insieme da casa, ventiquattro brevi storie piene di emozioni e divertimento, affinché ci si possa sentire vicini, vivere e far vivere ai bambini la gioia del Natale in arrivo, nonostante tutto.

Tutte le puntate di La conta di Natale 2020 resteranno a disposizione di piccoli e grandi spettatori sulla pagina sopra indicata anche successivamente alla prima pubblicazione.

Claudio Milani è narratore e artista per l’infanzia tra i più apprezzati nel panorama del teatro ragazzi nazionale. Attraverso incontri on line con le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Casalecchio di Reno, si è interrogato sulle forme di comunicazione digitale con i più piccoli. Da questo lavoro di ricerca e da uno storico spettacolo di Claudio (La conta di Natale, ospitato con straordinario successo all’Asioli qualche anno fa) nasce l’idea di costruire un Calendario dell’avvento on line.

L’iniziativa fa parte del progetto Teatri nella rete promossa da Ater Fondazione, 12 eventi on-line di musica, danza e prosa dal 1° dicembre al 24 gennaio, proposti per mantenere viva la relazione tra pubblico, teatri, artisti e territori, anche attraverso webinar e backstage degli spettacoli. Il calendario e tutti gli eventi saranno disponibili anche su www.teatrinellarete.it.

La stagione del Teatro Asioli, anche on-line, è promossa e organizzata da Comune di Correggio e ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di IREN, Pibiplast Group, Spal.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it