È un abete bianco di 16 metri l’albero di Natale che quest’anno arriverà martedì primo dicembre in Piazza Nettuno a Bologna. L’albero, dono del Comune di Lizzano in Belvedere, verrà collocato nella sua sede tradizionale di Piazza Nettuno e, dopo l’allestimento, verrà acceso venerdì 4 dicembre.

“Le festività quest’anno hanno un valore diverso e profondo: la pandemia ci impone di stare lontani e di rispettare le regole che servono a proteggerci e a uscire al più presto da questa emergenza – afferma il Sindaco Virginio Merola –. Abbiamo deciso di portare ugualmente la luce del nostro albero di Natale nel cuore della città, come segno di speranza, di resistenza, di fiducia nel futuro: non sarà un rito collettivo come da tradizione, ma sono certo che farà comunque sentire unita tutta la nostra comunità”.

(immagine d’archivio)