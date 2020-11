Ha tentato di vendere una pulivapor on line ma è rimasto truffato. L’uomo, un 68enne che abita a Cavriago, dopo aver inserito l’inserzione su un noto sito di compravendita è stato contattato da due persone che si sono finte interessate all’acquisto. Dopo vari contatti, i due, sono riusciti a raggirare il venditore facendogli fare alcune operazioni da uno sportello ATM che, in realtà, si sono rivelate essere delle ricariche di una carta prepagata, per un importo complessivo di quasi 1.500 euro, in uso ai due truffatori.

Resosi conto dell’accaduto, la vittima si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Cavriago che, ricevuta la denuncia, hanno avviato immediatamente l’indagine riuscendo, attraverso l’analisi dei contatti telefonici ed il tracciamento della carta di credito, ad individuare i due autori del fatto. Conclusi tutti gli accertamenti, i due truffatori, identificati in un marocchino 46enne abitante nel padovano ed un bengalese 33enne senza fissa dimora, sono stati quindi segnalati all’Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale dovranno ora rispondere del reato di truffa in concorso.