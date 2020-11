Il Report Integrato 2019 prodotto dal Comune di Sasso Marconi con il supporto tecnico della società Benefit “Sara Cirone Group”, si è aggiudicato l’Oscar per l’Integrated Reporting, premio che da quest’anno il Comitato promotore dell’Oscar di Bilancio (formato da realtà come FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi) assegna ai Comuni più virtuosi nell’attività di rendicontazione.

Un riconoscimento di grande prestigio per il nostro Comune, che per primo in Italia ha utilizzato il Report Integrato come strumento di rendicontazione della propria attività amministrativa. Il Premio è stato assegnato virtualmente al sindaco Roberto Parmeggiani durante la cerimonia di premiazione che si è svolta ieri, 25 novembre, in modalità online.

Nell’organizzazione del Premio sono coinvolti organismi ed Enti di caratura nazionale e internazionale come FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi, AIAF (Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria), AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ANDAF (Associazioni Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D’IMPRESA, CSR MANAGER NETWORK, GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) FONDAZIONE OIBR (Organismo Italiano di Business Reporting), FONDAZIONE SODALITAS, NEDCOMMUNITY (l’Associazione Consiglieri Indipendenti e Corporate Governance in Italia a sostegno delle buone pratiche di Governo Societario) e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Cos’è il Report Integrato

Il Report Integrato è uno strumento di rendicontazione innovativo che ha l’obiettivo di rappresentare il processo di creazione di valore di un’organizzazione e offrire una valutazione di impatto sulle varie dimensioni. Il Comune di Sasso Marconi è stato il primo in Italia a fare questa scelta nel 2019 (realizzandolo come rapporto di fine mandato), riconfermata poi per il 2020 dal sindaco Roberto Parmeggiani. Una decisione che va verso il futuro, che guarda ad un modello di gestione capace di sintetizzare il valore dell’organizzazione comunale, mettendo in relazione le diverse tipologie di capitali che lo costituiscono. Un tipo di rendicontazione che permette di valutare e valorizzare non solo i risultati, ma anche i percorsi organizzativi e i processi di interazione. Un modello che analizza gli strumenti utilizzati dall’Amministrazione comunale per raggiungere i propri obiettivi e generare effetti positivi sulle dinamiche sociali, ambientali ed economiche del territorio, alla luce degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti nel 2015 dalle Nazioni Unite: l’analisi effettuata attraverso il Report Integrato consente infatti di evidenziare le connessioni tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il sistema di misurazione individuato dalla Regione Emilia-Romagna.

La dichiarazione del Sindaco

“Questo riconoscimento ci onora e ci gratifica per aver scelto di proseguire con il percorso del Report Integrato anche in un momento complesso come quello che stiamo vivendo”, afferma il primo cittadino di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani. “Tra i valori che guidano la nostra azione amministrativa riveste un ruolo di primaria importanza la partecipazione, l’intenzione concreta di condividere le scelte con tutti i soggetti che costituiscono la nostra comunità. Redigere il Report Integrato aiuta questo dialogo e ci offre la possibilità di raccontare a cittadini e stakeholder i punti di forza del nostro progetto, facilitando il coinvolgimento, sia attraverso la partecipazione attiva sia attraverso il sostegno a progetti specifici. In questo modo per i cittadini diventa più agevole percepire la nostra visione, improntata alla sostenibilità e alla creazione di valore per la collettività: elementi chiave per promuovere uno sviluppo in chiave sostenibile del territorio, oggi più che mai necessario”.

Una Società Benefit al servizio dell’Amministrazione Pubblica

In questo lavoro di rendicontazione, l’Amministrazione comunale è stata affiancata da Andrea Ragazzini, Fondatore e Senior Consultant di “Sara Cirone Group Srl Società Benefit”. La Società Benefit è una nuova forma giuridica caratterizzata da elevati livelli di responsabilità, sostenibilità e trasparenza. Il progetto del Report Integrato del Comune di Sasso Marconi è stato svolto da Sara Cirone Group Srl Società Benefit in coerenza con gli obiettivi di beneficio comune espressi nel suo statuto.

Il Report Integrato 2019 del Comune di Sasso Marconi è consultabile (in versione scaricabile o sfogliabile) su www.comune.sassomarconi.bologna.it (link alla news ˃ https://bit.ly/3fAAEW4)