Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Martiri Partigiani e, in contemporanea, l’allestimento dei nuovi sottoservizi ad abitazioni e negozi da parte di Hera. Proprio per consentire ad Hera di effettuare i collegamenti tra le nuove condutture e i servizi di via San Giorgio, a partire da lunedì 30 novembre verrà interdetta al traffico l’uscita da piazza Martiri Partigiani attraverso via San Giorgio.

I lavori inizieranno lunedì 30 novembre e proseguiranno fino a mercoledì 2 dicembre compreso: durante il periodo l’unica uscita da piazza Martiri Partigiani sarà quella lungo via Cavallotti. Via San Giorgio verrà regolarmente riaperta al transito giovedì 3 dicembre.