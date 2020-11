Poco prima delle 4,30 di oggi 26 novembre, i carabinieri della stazione di Cavriago – su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai Vigili del Fuoco che stavano operando sul posto con una squadra del commando di Reggio Emilia – sono intervenuti in via Bassetta a Cavriago dove, per cause riconducibili al probabile malfunzionamento della canna fumaria, si era sviluppato un incendio in un condominio di tre piani. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno interessato la guaina del tetto in legno, cagionando danni in corso di quantificazione. Non si registrano feriti. Non si è resa necessaria l’evacuazione del condominio.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013