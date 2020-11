Grazie alla presenza sul territorio del personale della Polizia di Stato in servizio straordinario, gli agenti hanno intercettato la richiesta di aiuto di un ragazzo ed una ragazza vittime di una rapina impropria perpetrata pochi minuti prima. I due giovani riferivano al personale intervenuto, di essere stati avvicinati da un ragazzo con la scusa di chiedere delle informazioni.

Una volta vicino alle vittime, l’autore del reato strappava violentemente di mano il telefono cellulare ad uno dei due per poi darsi alla fuga in direzione di via Roma. Gli operatori prontamente intervenuti rintracciavo l’autore del reato in via Alighieri, riuscendo a fermarlo e procedendo, dopo gli atti di rito, all’arresto in flagranza per il reato di rapina impropria. Il telefono cellulare oggetto di furto veniva restituito al legittimo proprietario previo riconoscimento dell’oggetto asportato.