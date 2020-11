Alle 14.30 sulla ‘Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo’, all’altezza del km 10,500 in direzione Modena, si è verificato un tamponamento che ha coinvoto tre vetture e un mezzo pesante. La donna alla guida dell’auto venuta a collisione col mezzo pesante è rimasta incastrata nell’abitacolo. Estratta da Vigili del Fuoco è stata affidata a sanitari del 118. Il traffico è stato deviato obbligatoriamente allo Svincolo Baggiovara per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Sul posto erano presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e i rilievi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013