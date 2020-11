Al mattino irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte e stratificate che, a partire dal settore occidentale, si estenderanno al resto del territorio. Foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e lungo il litorale, al mattino e al tramonto, in parziale attenuazione durante la giornata. In serata non si escludono deboli occasionali pioviggini sugli Appennini occidentali. Temperature: in lieve aumento, con valori minimi tra 2 e 3 gradi sulle pianure centro-occidentali e tra 2 e 5 gradi sulla Romagna e lungo la fascia costiera; massime comprese tra 8 e 11 gradi. Venti: deboli occidentali lungo la costa, deboli variabili sul resto del territorio. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)