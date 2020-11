E’ successo alle 16:30 quando la vettura, che transitava lungo via a Giotto a Modena, dopo aver urtato delle auto in sosta si è ribalta su di un fianco. I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente asportando il parabrezza della vettura per poi affidarlo ai sanitari del 118. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte Municipale.



