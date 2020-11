Ferrari presenta la nuova 488 GT Modificata, una vettura prodotta in edizione limitata che racchiude le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GT3 e 488 GTE, superandone i limiti imposti dai regolamenti tecnici e sportivi al fine di sfruttarne tutto il potenziale. La 488 GT Modificata è riservata esclusivamente all’utilizzo in pista durante track days e agli eventi di Ferrari Club Competizioni GT.

Maggiore potenza. La vettura propone nel nome la parola ‘Modificata’ che nel gergo Ferrari codifica i progetti sottoposti a evoluzioni che ne abbiano migliorato le prestazioni. Estremizza le già straordinarie prestazioni della 488 GT3 e della 488 GTE combinandone le soluzioni più efficaci e innovative, nonché sviluppando nuove tecnologie legate soprattutto al gruppo motopropulsore non più soggetto alle limitazioni imposte dal Balance of Performance FIA. Il leggendario V8 biturbo è stato oggetto di ricerca avanzata che ha portato a un disegno specifico di alcuni componenti e alla condivisione di materiali direttamente con il propulsore impiegato in gara. Grazie all’utilizzo di componenti altamente innovativi e mappature più estreme e prestazionali senza compromettere la proverbiale affidabilità Ferrari, la potenza massima erogata dal motore si attesta ora intorno ai 700 cv. Il cambio, disponibile con diversi rapporti di trasmissione, e la frizione in fibra di carbonio contribuiscono a gestire la maggiore potenza e la coppia erogate dal motore.

Origini nobili. La 488 GT Modificata è una sintesi perfetta tra la 488 GTE che disputa il mondiale endurance e la 488 GT3, regina delle competizioni per vetture GT. Modelli tra i più vincenti della storia del Cavallino Rampante, come testimoniano gli oltre 350 successi e 630 podi in gare nazionali e internazionali conquistati dalla 488 GT3, o i titoli di Campioni del Mondo del FIA World Endurance Championship – piloti, team e Costruttori – nonché il trionfo nella 24 Ore di Le Mans e nella Petit Le Mans della 488 GTE.

La 488 GT Modificata sfrutta un’aerodinamica ad alto carico completamente rinnovata dopo un intenso sviluppo sulla Nordschleife che ha raggiunto l’obiettivo di spostare anteriormente il centro di pressione, generando un carico maggiore all’anteriore senza aumentare la resistenza complessiva, per una migliore efficienza e sensibilità alle variazioni di incidenza dell’ala posteriore. La carrozzeria, a eccezione del tetto e dei montanti in alluminio, è interamente in fibra di carbonio come nella 488 GTE e contribuisce a generare un carico aerodinamico superiore a 1000 kg a 230 km/h.

Dinamica vincente. Nella definizione della dinamica veicolo della 488 GT Modificata gli ingegneri hanno optato per l’impiego delle sospensioni dalla 488 GTE. L’impianto frenante è stato sviluppato in collaborazione con Brembo; monta le pinze a bassa coppia residua che equipaggiano le vetture del mondiale, accoppiato a un sistema ABS mutuato dalla 488 GT3 Evo 2020 con tarature specifiche. Grazie a questa sinergia, il pilota può contare su una vettura con handling formidabile e una frenata potente, stabile e con fading limitato.

Equipaggiamento unico. La vasta dotazione di serie della 488 GT Modificata comprende un sistema di acquisizione V-Box che viene affiancato da quello Bosch per i dati telemetrici. Il sistema, ampliabile, permette lo scarico dei dati direttamente su una chiavetta USB. Standard anche la retrocamera ad alta risoluzione, il secondo sedile e il sistema TPMS per la misurazione di temperatura e pressione degli pneumatici.

Personalizzazione completa. Come tutte le Ferrari, anche la 488 GT Modificata offre ai clienti ampie possibilità di personalizzazione che riguardano tanto gli esterni quanto gli interni. La vettura, prodotta in un numero limitatissimo di esemplari, sarà riservata inizialmente a chi, negli ultimi anni, ha partecipato alle Competizioni GT con Ferrari o al Club Competizioni GT.

Club Competizioni GT. La 488 GT Modificata sarà ammessa agli eventi di Club Competizioni GT, iniziativa che si sta ritagliando un posto sempre più importante tra le attività in pista di Ferrari. L’obiettivo di Club Competizioni GT è quello di riportare in pista le vetture più significative della storia recente di successi nelle gare a ruote coperte del Cavallino Rampante, a partire dalla F40 Competizione fino alle più recenti 488 GT3 e GTE. Nel 2021 i clienti che partecipano al programma avranno la possibilità di partecipare a cinque eventi su piste che esaltano tanto il pilotaggio quanto le doti dinamiche delle vetture come il Virginia International Raceway, Monza, Watkins Glen, Suzuka e Nürburgring, nonché alle Finali Mondiali.