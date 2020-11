«Mi chiamo Sedum Palmeri, sono una pianta grassa donata dall’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro in occasione della Festa degli Alberi. Aiutami a crescere. Ammirami, osservami. Curami… diventeremo grandi insieme».

Questo è il messaggio che ha accompagnato le 22 piantine consegnate personalmente dal sindaco Michele Goldoni, nella mattinata di lunedì 23 novembre, a tutte le classi della scuola primaria per ricordare la Festa degli Alberi celebrata il 21 novembre.

È stata allegata anche una ricca bibliografia sul tema “Alberi e Natura” preparata dalle bibliotecarie che hanno allestito uno spazio con numerosi testi a disposizione di tutti nell’atrio della scuola.

«Un’iniziativa molto apprezzata – spiega l’assessore alla Scuola Antonella Ferrari – da insegnanti e alunni che hanno accolto con entusiasmo la nuova piantina in aula promettendo di prendersene cura. Ci auguriamo di poter riproporre ancora attività di questo tipo nelle scuole per far riflettere i bambini, adulti di domani, sull’importanza degli alberi per la vita e sul loro rispetto».