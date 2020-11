Questa mattina alle 6:45 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’vettura a Budrio in via Amorini Sant’Antonio. Il conducente, mentre percorreva la strada, accortosi di un malfunzionamento si è fermato e sceso e ha notato del fumo uscire dall’auto. Ha chiamato subito i soccorsi. Una squadra dei pompieri sul posto ha spento le fiamme. Il veicolo è stato seriamente danneggiato dal rogo ma fortunatamente nessuno si è ferito. Presente anche la polizia locale.



