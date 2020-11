Un uomo di 43 anni ha perso la vita questo pomeriggio intorno alle 17:00 in un incidente stradale a San Giorgio di Piano in via Centese. L’auto che conduceva, per cause ancora da appurare, ha sbandato ed è prima finita contro un muretto di cemento armato e poi nel fosso al lato della carreggiata. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco più l’appoggio dell’autogrù dal comando provinciale di Bologna. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura che purtroppo era già deceduto. Presenti anche i carabinieri.



