Nove video amatoriali autoprodotti dalle associazioni della Consulta del Volontariato di Nonantola, tre installazioni visibili alla cittadinanza in Via Battisti, in Via 2 Giugno, e in P.zza Liberazione fino a domenica 29 novembre e due panchine rosse posizionate nel Parco della Pace e nel Parco di Angelo. Nonostante l’emergenza sanitaria non si fermano gli eventi promossi dalla Consulta del Volontariato e dal Comune di Nonantola per sensibilizzare i cittadini in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La violenza sulle donne in periodo di pandemia – spiega il Presidente della Consulta del Volontariato Paolo Rizzo – assume degli aspetti molto preoccupanti. Ragazze, donne giovani, ma anche molte anziane subiscono minacce e maltrattamenti, spesso nelle mura domestiche dove ci si dovrebbe sentire più sicure e protette, subiscono la quarantena come un elemento ulteriore di sofferenza e di forte disagio. Essere costrette a condividere spazi e presenze senza alcuna possibilità di rifugio di scappatoia. Il nostro impegno è stato prima di tutto quello di dare vita ad un gruppo di lavoro della Consulta tutto dedicato alle tematiche di genere e di difesa delle donne, da questo l’esigenza di denuncia e di testimonianza del mondo associativo, che vuole essere impegno costante per tutti i giorni dell’anno.

I video sono visibili sulla pagina www.facebook.com/consultavolontariatononantola

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Nonantola ha predisposto l’illuminazione di rosso del simbolo del paese: la Torre dei Modenesi.