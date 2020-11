Il Comune informa che giovedì 26 e venerdì 27 novembre, dalle ore 8 alle ore 18, in via Anna Frank il traffico veicolare subirà modifiche causa lavori: in particolare, nel tratto fra le vie Manzoni e Curiel, sarà vietato il transito (eccetto residenti), e sarà vietata la sosta su entrambi i lati (senza eccezioni), con rimozione forzata.

Le temporanee modifiche alla circolazione sono dovute al fatto che in quei due giorni, salvo imprevisti, sono in programma lavori di scavo per interventi di allaccio alla fognatura pubblica.

Sul posto sarà presente adeguata segnaletica a cura della ditta incaricata dei lavori.