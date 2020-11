Questa mattina intorno alle 4:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a San Lazzaro di Savena, in via Bellaria, per l’incendio di un ripetitore telefonico. Nel rogo la struttura è andata quasi completamente distrutta. Una squadra, con il supporto dell’autoscala, ha spento le fiamme. Carabinieri presenti con il reparto scientifico per le indagini. Fortunatamente nessun ferito.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013