Proseguono incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio, coordinati e congiunti interforze, disposti dal Questore di Reggio Emilia e volti al contrasto della diffusione del Coronavirus Covid-19. Nelle giornate di sabato e domenica scorse, sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Il tutto coordinato da un funzionario della Polizia di Stato in forza alla Questura di Reggio Emilia.

Sono state controllate nel centro storico – dove nell’occasione si è registrato una presenza più elevata di cittadini – solo 7 persone, constatando il generale rispetto per quanto concerne l’utilizzo della mascherina sia da parte delle persone adulte che da parte dei giovani.

Gli operatori hanno elevato 3 sanzione per ex art. 4 comma 1, d.l. 25.03.2020 (conv. L. 35/2020) per inottemperanza all’obbligo dell’uso della mascherina e 2 sanzioni in violazione dell’Ordinanza regionale che vieta il consumo di alimenti all’aperto nel centro cittadino.

Durante il servizio un cittadino si è avvicinato alle pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che vigilavano permantemente in via Secchi, complimentandosi per la loro presenza e offrendogli anche un caffè caldo visto la rigida temperatura esterna.