Sereno o poco nuvoloso sulle pianure settentrionali e i rilievi più occidentali, nuvoloso sulle rimanenti aree ed in particolare sulla Romagna con tendenza a rasserenamenti in serata. Foschie e locali banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino. Temperature: minime in lieve aumento, con valori intorno allo zero sulle pianure centro-occidentali ed anche inferiori nelle aree extraurbane, tra 4°C e 6° lungo la fascia costiera e la Romagna; massime stazionarie o in lieve aumento, tra 9°C e 11°C. Venti: deboli nord-occidentali, in temporaneo rinforzo sul mare e lungo la costa. Mare: mosso.

(Arpae)