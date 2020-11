I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, stanno lavorando su una condotta della rete gas situata in via Emilia Ovest, all’altezza dell’incrocio con via Carlo Zucchi.

I lavori, che, salvo imprevisti, termineranno in giornata, hanno richiesto il temporaneo restringimento della carreggiata di via Emilia Ovest, in direzione Reggio Emilia, nel tratto interessato dal cantiere, poco prima del semaforo che regola l’incrocio.

Non sono previste interruzioni del servizio.