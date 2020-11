Ieri intorno alle 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Dozza, per un incidente stradale in via Valsellustra. Un auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada nella scarpata a lato della carreggiata. Un ferito di cui si è occupato subito il 118. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e la strada. Presente anche la polizia locale.



