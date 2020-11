Alle ore 22:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Imola, in via Tommaso Casoni, per l’incendio di un furgone in sosta sulla strada. Il rogo, che ha completamente avvolto il veicolo e si è propagato anche ad alcune siepi di una vicina area verde, è stato domato dal 115 sul posto con una squadra e autobotti in appoggio. Nessun ferito. Presenti anche carabinieri e polizia.



