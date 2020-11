I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 54enne italiano durante un servizio notturno dedicato al contenimento dell’emergenza epidemiologica. Alla vista dell’uomo che si stava aggirando in via Scania alla guida di un Fiat Fiorino, i militari si sono avvicinati per identificarlo e, in base alla normativa anti Covid-19, sapere le motivazioni dello spostamento, considerato l’orario notturno (ore 03:35) e la provenienza da un altro comune.

Non riuscendo a fornire una risposta adeguata ai Carabinieri, l’automobilista, gravato da precedenti di polizia e all’apparenza sospetto, come se stesse nascondendo qualcosa, è stato sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Quest’ultima, avvenuta all’interno di un appartamento di Medicina con la collaborazione dei Carabinieri di quella Tenenza, ha consentito ai militari di trovare 135 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, una bilancina di precisione, del materiale adatto alla coltivazione della canapa indiana e al confezionamento della stessa, due mannaie, sei coltelli, una pistola scacciacani identica a quelle utilizzate dalle Forze di polizia e centinaia di proiettili, alcuni veri e altri a salve. La droga è stata sequestrata e affidata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 54enne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni, è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’automobilista è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora notturna nel comune di residenza.