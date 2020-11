I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid, hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcuni ristoranti etnici della città, con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l’osservanza delle norme anti-Covid.

In un ristorante i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli, i militari operanti hanno rinvenuto e sequestrato amministrativamente 44 di chili di prodotti alimentari vari (carnei e ittici) privi di rintracciabilità. Inoltre, sono state rilevate carenze igienico sanitarie all’interno della cucina e del deposito alimenti. Per quanto concerne l’osservanza delle misure di contenimento nell’ambito dell’emergenza sanitaria covid-19 non sono state riscontrate irregolarità. I generi alimentari sono stati sequestrati mentre al titolare sono state comminate sanzioni per 3.000 euro.