Una sedia rossa, con un cartello su cui è scritto: “Posto occupato”, davanti al municipio di San Felice sul Panaro, dove resterà per una intera settimana, e un ampio speciale sul prossimo numero di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico comunale. Sono queste le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale in occasione del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza alle donne, per sensibilizzare la cittadinanza su un tema sempre più di drammatica attualità.

«La violenza sulle donne non smette di essere “emergenza” – spiega l’assessore a Servizi Sociali e Pari Opportunità Elisabetta Malagoli – un tema che balza continuamente sulle cronache e che, negli ultimi anni, ha visto registrare un aumento allarmante. Tanta è la violenza non refertabile, tanti i tipi di violenza che negano alla donna il diritto di amare e di essere amata. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie e soprusi taciuti, perché consumati spesso all’interno delle famiglie. La coscienza della gravità di questo fenomeno deve continuare a crescere ed è per questo che, come Amministrazione comunale, intendiamo promuovere la diffusione della cultura alla prevenzione ed al contrasto alla violenza di genere. Ritengo infatti che la violenza sulla donna sia, principalmente, una questione culturale e di mentalità. È necessario – conclude Malagoli – mettere in campo le sinergie utili ad accompagnare le “vittime di violenza” non solo alla denuncia ma al recupero della propria autonomia, come speranza di vita nuova. Le donne non vanno toccate nemmeno con un fiore! Perché l’amore non può uccidere!».