Anche il Pronto soccorso di Vignola al centro delle iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di mercoledì 25 novembre, cui l’Azienda USL di Modena partecipa insieme agli enti locali e alle associazioni del territorio.

A causa dell’emergenza Covid non è possibile organizzare, come negli anni passati, incontri in presenza nei vari Distretti con i professionisti Ausl, ma ugualmente sono in programma diversi appuntamenti. Già nei giorni scorsi si sono tenute le prime iniziative sul territorio, che vogliono contribuire a tenere alta l’attenzione su un fenomeno ancora troppo spesso al centro delle cronache.

In particolare, tutto il personale del Pronto soccorso dell’Ospedale di Vignola (medici, infermieri, oss, autisti, tecnici di radiologia) indosserà in occasione del 25 novembre una mascherina rossa allo scopo di ricordare non solo la giornata, ma di ribadire che le donne che subiscono maltrattamenti possono accedere al Ps e ai servizi in loro supporto anche in tempo di covid.

Scarpe rosse verranno poste in prossimità dell’ingresso pedonale del Pronto Soccorso per non dimenticare i troppi femminicidi e una panchina rossa verrà collocata sull’area verde antistante l’entrata principale dell’Ospedale con la frase ‘NO alla violenza sulle Donne’.

La panchina è stata acquisita tramite un fondo di autofinanziamento degli operatori del PS di Vignola, presente fin da quando era primario Roberta Grimaldi (deceduta nel 2019), che credeva molto nel progetto e che i successivi responsabili hanno portato avanti, rendendolo oggi visibile con questo segno concreto.

L’Azienda USL di Modena, inoltre, anche in questi tempi di Covid, ha predisposto una pagina dove è possibile trovare tutti i contatti utili in caso di necessità: http://www.ausl.mo.it/violenzadomesticacovid

Tutte le informazioni sul Centro Ausl Liberiamoci dalla Violenza, primo centro in Italia dedicato al trattamento degli uomini che maltrattano le donne, alla pagina: http://www.ausl.mo.it/ldv

I principali appuntamenti in provincia, in corso di aggiornamento, sono consultabili sul sito Ausl