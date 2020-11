I neroverdi superano 2-0 il Verona di Juric con due prodezze: la prima al 42′ di Boga che batte Silvestri con un tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali, la seconda di Berardi che, al 75′, dopo venti metri palla al piede con un sinistro potente sigla la rete del raddoppio.

Il tabellino

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Ceccherini 6 (23’st Udogie 6), Magnani 6, Dawidowicz 5.5; Tameze 5.5, Barak 5.5, Ilic 6 (22’st Veloso 6), Dimarco 6.5; Zaccagni 6, Di Carmine 5.5 (33’st Salcedo sv); Kalinic 6 (38’pt Colley 6).

In panchina: Amione, Çetin, Terracciano, Danzi, Cancellieri, Bertini, Berardi, Pandur.

Allenatore: Juric 6.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli 6.5; Toljan 5.5 (19’st Ayhan 6), Chiriches 6.5, Ferrari 6, Rogerio 6; Lopez 5.5 (34’st Obiang sv), Locatelli 6; Berardi 7, Djuricic 5.5 (28’st Traore), Boga 7 (34’st Marlon sv); Raspadori 5 (28’st Muldur 6).

In panchina: Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Bourabia, Schiappacasse, Oddei, Turati.

Allenatore: De Zerbi 6.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.5.

RETI: 42’pt Boga, 30’st Berardi.

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni.

Ammoniti Dimarco, Lopez, Locatelli, Juric, Marlon. Angoli: 7-1 per il Verona. Recupero: 2′, 3′.