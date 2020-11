Sereno o poco nuvoloso, con possibilità di qualche banco di nebbia nelle prime ore del mattino sulle pianure a ridosso del Po. Temperature: minime in ulteriore diminuzione, previste intorno a 0 gradi nei capoluoghi emiliani, intorno a 3 gradi sul settore costiero, fino a -2/-3 gradi in aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve flessione, intorno a 9-10 gradi. Gelate mattutine e serali sui rilievi e sulla pianura, esclusa la fascia costiera. Venti: deboli dai quadranti settentrionali in pianura tendenti a divenire deboli e variabili; moderati da nord-est sui rilievi tendenti ad attenuarsi. Mare: inizialmente mosso ma con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a divenire poco mosso in serata.

(Arpae)