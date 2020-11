È stato prorogato a venerdì 11 dicembre entro le ore 12 il termine dell’avviso pubblico per 60 ragazzi e ragazze che intendano partecipare gratuitamente a un percorso di formazione e orientamento per la ricerca attiva del lavoro. Si tratta di una nuova iniziativa di “Comunità maiuscole” il progetto triennale del Comune di Modena, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, finalizzato a sostenere i giovani nell’orientamento alla loro formazione e alla ricerca attiva del lavoro, con un’attenzione specifica a soggetti con minori opportunità di studio ed economiche.

Il progetto intende coinvolgere attraverso il bando 60 giovani tra 16 e 29 anni (l’avviso è online con i dettagli sul percorso formativo e di orientamento, con modulo di domanda e istruzioni per partecipare www.comune.modena.it/avvisi-dal-comune). Tra gli obiettivi di “Comunità maiuscole”, oltre ad aiutare a fare network i ragazzi coinvolti, ci sono anche la sperimentazione di modalità di formazione e cooperazione dei centri di aggregazione giovanile e lo sviluppo delle competenze di operatori e volontari. Le iniziative proposte mirano a informare, formare e aggiornare in materia di orientamento e ricerca impiego anche gli operatori a cui ragazzi e ragazze possono rivolgersi per informazioni sulle opportunità del territorio e per essere orientati/e nelle scelte di formazione e lavoro

Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 059 2032961 in orari d’ufficio.