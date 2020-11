I piloti della MotoGP sono tornati in pista quest’oggi per la prima giornata di prove libere dell’ultimo appuntamento della stagione 2020, il Gran Premio di Portogallo, che verrà disputato domenica per la prima volta sullo spettacolare Autódromo Internacional do Algarve.

Andrea Dovizioso, dodicesimo al termine della FP1, è riuscito a scendere sotto il muro dell’1:40 nel turno di FP2, chiudendo le prove libere del venerdì con il settimo tempo complessivo in 1:39.741, a soli 340 millesimi dal miglior tempo ottenuto da Johann Zarco con la Ducati Desmosedici GP del team Esponsorama Racing.

Danilo Petrucci ha chiuso invece la prima giornata a Portimão con il diciannovesimo tempo (1:40.547), ottenuto durante gli ultimi minuti della FP2 di questo pomeriggio. Il pilota di Terni ha completato un totale di 54 giri nei due turni di 70 minuti ciascuno in programma oggi, concentrandosi sulla ricerca del migliore setup per la sua moto e lasciando alla FP3 di domattina l’obiettivo di migliorare ulteriormente il suo crono per provare ad accedere direttamente alla Q2.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:39.732 (7°)

“E’ stata una giornata molto intensa: Portimão è una pista particolare e stretta, che non ti permette di sfruttare al massimo il motore della MotoGP. All’inizio abbiamo faticato ad individuare un buon setup ma, dopo diversi giri, il mio feeling con la moto è finalmente migliorato. Ci sono però ancora diversi aspetti sui quali dobbiamo concentrarci per essere pronti per la gara di domenica, e capire meglio come si comporteranno le gomme su questo tracciato”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:40.547 (19°)

“E’ stata una giornata molto lunga ed impegnativa: abbiamo fatto moltissime prove, ma non sono ancora soddisfatto del feeling che ho con la moto su questo tracciato. Non abbiamo ancora individuato la strada giusta da seguire ma, dopo questa prima giornata, abbiamo raccolto numerosi dati sui quali poter lavorare nei prossimi turni. Domattina nella FP3 ci concentreremo anche sul provare il nostro time attack”.

I piloti del Ducati Team torneranno in pista domattina alle ore 9:55 locali (GMT +0.00) per il turno di FP3, mentre le qualifiche del GP del Portogallo si terranno a partire dalle ore 14:10, al termine della FP4.